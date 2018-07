Flash - Saison 04 Episode 1 - Cours Barry, cours !+

Alors que Barry a disparu depuis six mois, Iris, Cisco, Kid Flash et Joe West traquent les criminels de Central City, dont un samouraï volant. Celui-ci exige de combattre Barry, sans quoi il détruira la ville. Cisco trouve un moyen de ramener Barry sans perturber la force véloce et pour ce faire, il recrute Caitlin. Ils parviennent à ramener Barry, mais celui-ci ne communique qu’en signaux et ses phrases sont incohérentes. Il n’est pas en état de combattre le samouraï. Iris se rend à l'ennemi et Barry intervient pour la sauver avant d’affronter le samouraï dans un champ d’éoliennes. Ce dernier s’avère être un robot et l’on découvre son créateur : Le penseur.