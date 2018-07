Flash - Saison 04 Episode 3 - La faute à pas de chance

Barry et son équipe ont affaire à Becky Sharpe, une cambrioleuse manipulée par Le penseur. Harry revient de Terre-2 et annonce à Wally que Jesse a rompu avec lui. Les méta-humains ont, en fait, été dotés de pouvoirs quand Barry est revenu de La vitesse pure. Barry et son équipe tentent de trouver une solution pour arrêter Becky, mais ils ne peuvent l’approcher, celle-ci maîtrisant la chance et la malchance des personnes qui l’entourent. Cisco et Harrison parviennent finalement à l’arrêter en activant l’accélérateur de particules, qui met fin à sa chance. Cisco parvient à convaincre Harrison de rester sur Terre-1. Wally décide de quitter Central City.