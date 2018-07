Alors que sa relation avec Gypsy se développe, Cisco rencontre son père et cherche à l’impressionner. Barry et Joe enquêtent toujours sur les passagers du bus devenus méta-humains. Leur investigation les mène ensuite à Ralph Dibny, un ancien policier que Joe et Barry connaissent. Celui-ci se trouvait dans le bus et il est désormais capable d’étirer ses bras et jambes à l’infini.