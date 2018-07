Flash - Saison 04 Episode 5 - Virée entre filles

Barry et son équipe sont toujours à la recherche du dénommé Devoe, à l’origine de la transformation des passagers du bus en méta-humains. Iris et Barry enterrent leur vie de jeune fille et de garçon respectifs. La soirée d’Iris a lieu dans un restaurant chic, mais elle est interrompue par Norvok, un homme mystérieux venu du passé de Caitlin. Celle-ci se transforme en Killer Frost. Quant à la soirée de Barry, Ralph Dibny les emmène dans une boîte de strip-tease et les garçons ne peuvent être joints par téléphone.