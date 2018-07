Joe et Barry interrogent Clifford DeVoe et sa femme, en vain. Barry est le seul de l’équipe à croire à la culpabilité de DeVoe. Pendant que Barry poursuit l’enquête contre l’avis de tous, plusieurs flash-back révèlent que DeVoe est, en fait, Le penseur. Avec l’aide de sa femme, ce brillant professeur d’histoire est parvenu quatre ans plus tôt à canaliser l’énergie de l’invention d’Harrison Wells pour devenir omniscient.