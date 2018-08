Flash - Saison 04 Episode 8 - Terre-X : Rébellions

Les doubles maléfiques de la Terre X ont attaqué la Terre 1 lors du mariage de Barry et Iris. Enlevés, Barry, Green Arrow, White Canary, Jax et Martin Stein se retrouvent enfermés dans un camp de prisonniers nazi sur la Terre X. Ils parviennent à s’échapper avec l’aide de Citizen Cold et Ray qui les conduisent dans une base de la résistance mené par le Général Schott. Celui-ci leur apprend qu’il compte détruire le portail temporel qu’il leur permettrait de rentrer sur la Terre 1 car les nazis veulent utiliser pour attaquer d’autres mondes.