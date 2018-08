Flash - Saison 04 Episode 9 - Rien ne sert de courir

Tout le monde se prépare pour Noël et Barry apprend à Iris qu’il veut utiliser ses pouvoirs le moins possible maintenant qu’ils vont se marier. Alors qu’ils viennent d’acheter ensemble des cadeaux, Barry se fait attaquer et enlever par Le Penseur sous les yeux d’Iris. Au même moment Caitlin se fait capturer par Amunet Black qui veut la forcer à opérer un homme qu’Amunet a reçu l’ordre de kidnapper et qu’elle a blessé par erreur. Quant à Barry, il se réveille dans une prison anti-vitesse conçue par le Penseur et sa femme, Mechanic. Suite à ce double enlèvement, Iris se trouve face à un dilemme : chercher son mari Barry ou son amie Caitlin.