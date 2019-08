Cicada est à la recherche d’ex détenus méta-humains et a pour but de les éliminer. Barry décide d’aller à leur recherche pour les mettre à l’abri. Au cours d'une bataille contre Cicada, Nora est gravement blessée. En raison des pouvoirs d’absorption de Cicada, le pouvoir de guérison de Nora ne fonctionne plus. Barry et Iris ont peur pour l'avenir et la santé de leur fille...