Nora avoue qu’elle est revenue pour voir Barry, dont elle n’a pratiquement aucun souvenir puisqu’il a disparu quand elle était enfant. Elle essaie d’impressionner son père, son héros, et l’aide à résoudre un mystère : une personne a dérobé les armes des frères Moretti et a tué Bobby. Les analyses ADN mènent Barry et Nora vers une certaine Vanessa Jansen, trafiquante d’armes. Elle s’apprête à revendre les armes quand Barry et Nora l’arrêtent et la menottent.