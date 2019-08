Nora et Barry tentent d’arrêter Cicada, un criminel qui, selon Nora, aurait dû arriver plus tard dans l’histoire. Ils comptent sur l’aide de Sherloque Wells, le présumé meilleur détective de tout le multivers. Il les mène vers un homme, qui s'avère ne pas être Cicada. Le vrai est, à ce moment-là, en train de menacer le lieutenant West de s’en prendre à ses proches et à lui, sauf s’il accepte de faire venir Cisco.