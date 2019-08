Flash - S05 E05 - Le clown masqué

Nora avoue à Iris la raison pour laquelle elle est si distante : dans le futur, elle lui aurait fait greffer une puce inhibitrice qui absorberait sa vitesse. Iris est bouleversée et ne comprend pas ce qui la pousserait à prendre une telle décision. Barry la soutient et lui propose de travailler ensemble sur une affaire : un objet de valeur a été dérobé chez un couple. D’après les analyses, le voleur serait bien humain, mais il porte un masque de clown et son corps déstructuré lui permet de se glisser dans les moindres recoins. Barry et Iris trouvent un suspect : Peter Merkel, le fils d’une milliardaire qui n’a plus de nouvelles de lui depuis longtemps. Il semble voler à ses victimes ce qu’ils ont de plus précieux.