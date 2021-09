Flics - S02 E01 - Levée d'écrou

Deux ans ont passé depuis la mort d’Oriou. Si Constantine est passé au travers des sanctions, c’est grâce à Yach qui, lui, a endossé la responsabilité du carnage. Une façon de payer sa dette. Ayant purgé sa peine de prison, Yach obtient aujourd’hui sa liberté conditionnelle. Sa sortie de prison déstabilise Constantine. Il sait ce qu’il lui doit. Malgré le lourd passé qu’ils partagent, Constantine veut lui venir en aide mais Yach a laissé son ancienne vie derrière lui. Et alors que Constantine garde un œil à distance sur son ex-ami, il enquête parallèlement sur Dominique Battaglia, une grosse pointure du milieu. Mais son équipe piétine. Constantine n’a toujours aucune preuve concrète pour faire tomber le trafiquant malgré sa brève arrestation, son avocat le faisant relâcher tout de suite, grâce à une erreur de procédure. Yach, de son côté, trouve refuge chez son ami Breunière, mais découvre rapidement que son pote de toujours, amer et sans plus aucune illusion sur son métier, a visiblement franchi la ligne blanche et rend de petits services à des truands. Mais avant d’avoir pu obtenir des explications de Breunière, ce dernier est assassiné sous les yeux de Yach…