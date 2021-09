Flics - S02 E02 - Entre deux rives

Après la mort de Breunière, Yach se retrouve seul et au fond du gouffre. Il ferait tout pour retrouver les meurtriers de son pote. Pour cela, il se rapproche de Battaglia, à qui Breunière rendait de petits services. Yach se montre prêt à travailler pour les truands. Une couverture dangereuse. Car Yach joue en fait un double jeu. Il sert d’indic à Constantine, ce dernier ne mettant pas Léa dans le secret. Et Yach le renseigne sur les opérations du gang : un braquage d’envergure. Grâce à ces infos, Constantine organise un coup de filet avec son équipe. Et met en garde son ami : s’il franchit la ligne, il ne pourra pas le couvrir. Mais pour véritablement gagner la confiance de Battaglia, Yach doit prouver sa loyauté envers le clan. Au moment du passage à l’acte, et alors que les évènements dégénèrent, Yach doit choisir son camp…