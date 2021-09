Flics - S02 E03 - Coup d'arrêt

À la suite du fiasco de son opération, qui s’est soldée par la mort d’un collègue, Constantine est mis sur la sellette. L’IGS est sur les dents et veut lui faire payer ses états de service désastreux mais Léa intervient en sa faveur et le couvre une fois de plus. Mis sur la touche, Constantine doit désormais faire équipe avec un autre groupe de la BRB, menée par Louvain, qu’il déteste. Il doit également taire et garder secrète la couverture de Yach, déjà mise en péril. Car du côté de Battaglia et de ses hommes, l’échec du braquage a fait surgir les soupçons. On évoque la présence possible d’un indic au sein de la bande et du sort qui lui sera réservé. Battaglia ne doit laisser filtrer aucune info. En effet, dans l’intimité de son cercle, ses plans sont dévoilés : il a prévu de faire évader son fils Damien lors de son transfert à la prison de la Santé. Yach doit faire profil bas et découvrir l’identité de la taupe du 36 avant d’être dénoncé. Ce qu’il ignore, c’est que les infos n’émanent pas d’un flic. Mais d’un responsable plus haut placé…