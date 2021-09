Flics - S02 E04 - Mourir libre

Tandis que Constantine tente d’échapper aux manœuvres de l’IGS, la taupe du 36 fait tomber la couverture de Yach. Le suivant à la trace, Battaglia lui adresse un violent avertissement, mais lui laisse étrangement la vie sauve. Yach a trahi sa confiance mais Battaglia a besoin de lui - et de ses contacts d’ex-flic - pour une dernière mission. Dans son dos, le truand se montre pourtant clair : dès que Yach aura fait ce qu’il demande, ils devront se débarrasser de lui… Léa Legrand, de son côté, tombe des nues en découvrant l’identité de la taupe du 36. C’est à présent une course contre la montre qui s’engage pour sauver Yach et Constantine. Car eux seuls sont désormais en mesure de stopper Battaglia…