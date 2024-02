Florent Pagny : le phénix

Musique • Culture

De l’enregistrement de son nouvel album « 2 BIS », dans lequel Florent Pagny reprend ses propres succès et quelques standards de la chanson française, en duo avec 20 artistes de talent (Lara Fabian, Slimane, Carla Bruni, Vianney, Pascal Obispo, Anne Sila, Marc Lavoine, Zazie, Soprano, Anggun, Diego Torres, Calogero, Patrick Bruel, Jenifer, Patrick Fiori, Christophe Maé, Amel Bent, M.Pokora, Raoul Paz et Kendji Girac) à la captation du concert « Avec Florent Pagny, tout le monde ELA », tourné avant l’été à la Seine Musicale avec cette même bande d’amis chanteurs et musiciens, ce documentaire inédit est le résultat de deux mois de tournage intense.