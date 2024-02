Florent Pagny : le phénix

Réalisé par Michel Jankielewicz avec Yan Benisty Avec la voix de Florent Pagny Quelques mois après « Florent Pagny, Un Homme Libre », TF1 a le plaisir de partager la suite de ce 1er documentaire avec une immersion totale avec Florent Pagny : en studio, sur scène, en famille, en tournée... De l’enregistrement de son nouvel album « 2 BIS », dans lequel Florent Pagny reprend ses propres succès et quelques standards de la chanson française, en duo avec 20 artistes de talent (Lara Fabian, Slimane, Carla Bruni, Vianney, Pascal Obispo, Anne Sila, Marc Lavoine, Zazie, Soprano, Anggun, Diego Torres, Calogero, Patrick Bruel, Jenifer, Patrick Fiori, Christophe Maé, Amel Bent, M.Pokora, Raoul Paz et Kendji Girac) à la captation du concert « Avec Florent Pagny, Tout le Monde ELA », tourné avant l’été à la Seine Musicale avec cette même bande d’amis chanteurs et musiciens, ce documentaire inédit est le résultat de deux mois de tournage intense. Dans ce documentaire, Michel Jankielewicz, son ami de 35 ans, l’a suivi au quotidien sur les routes des Festivals d’été 2023 de France, Belgique, Suisse : de Nîmes à Louhans pour les Nuits Bressanes, en passant par Aluna en Ardèche, Sion sous les Etoiles en Suisse ou aux Francofolies de Spa en Belgique…

En savoir plus sur Florent Pagny