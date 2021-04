AVANT-PREMIERE – For Life : le premier épisode disponible sur MYTF1 via les box opérateurs.

For Life, votre nouvelle série judiciaire arrive le mardi 4 mai 2021 à 22h50 sur TF1. Découvrez le 1er épisode en avant-première sur MYTF1 via votre box Internet.

Avant-première MYTF1 via votre box internet

For Life arrive le mardi 4 mai 2021 à 22h50 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues, Free, ou encore VITIS, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, vous allez pouvoir visionner l’intégralité du premier épisode de cette série judiciaire.

La série en résumé :

Cette série, dont l'intrigue est basée sur une histoire réelle, se passe dans l'état de New York. Un prisonnier, Aaron Wallace, devient avocat depuis sa cellule et use de ses nouvelles compétences pour aider ses codétenus et pour annuler sa condamnation à perpétuité pour un crime qu'il n'a pas commis. Sa quête de liberté est motivée par son désir de retrouver sa femme et sa fille et de récupérer la vie dont il a été injustement privé. Accusé à tort, Aaron va se heurter aux limites du système judiciaire pénal et à l’équipe du procureur Maskins, qui l’a envoyé derrière les barreaux.

Avec : Nicholas Pinnock (Aaron Wallace), Indira Varma (Safiya Masry), Joy Bryant (Marie Wallace), Dorian Missick (Jamal Bishop), Tyla Harris (Jasmine Wallace)...

For Life, Mardi 4 mai à 22h50 sur TF1