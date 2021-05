For life - S01 E01 - Seul contre tous

Accusé à tort de trafic de drogue et envoyé en prison à perpétuité dans l’Etat de New York, Aaron Wallace est devenu avocat depuis sa cellule. Il use de ses nouvelles compétences pour aider ses codétenus, mais aussi prouver son innocence. Sa quête de liberté est motivée par son désir de retrouver sa femme et sa fille et de récupérer la vie dont il a été injustement privé. Accusé à tort, Aaron va se heurter aux limites du système judiciaire pénal et à l’équipe du procureur Maskins, qui l’a envoyé derrière les barreaux.