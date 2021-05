For life - S01 E04 - Et la vie continue...

Grâce à une série de flash-back successifs, nous découvrons comment Marie a commencé ses études d’infirmière. Nous suivons Aaron, qui a ouvert son deuxième night-club. Nous découvrons comment il a laissé le deal de drogue s’y introduire progressivement suite à plusieurs négligences qui ont fini par le mener à sa condamnation à perpétuité. On y voit Jasmine traverser petit à petit son adolescence au gré de nombreux anniversaires auxquels Darius, éternel ami et soutien de la famille, est toujours présent. Entre fêtes d’anniversaires et visites au parloir, les personnages vieillissent, prennent en maturité et Aaron et Marie finissent par s’éloigner l’un de l’autre.