For life - S01 E07 - Contre toute attente

Aaron prépare fébrilement l’interrogatoire d’Angelo Torres. Cassius ne lui facilite pas la tâche en le privant de téléphone. Nathan, un détenu qui s’est vu refuser une dérogation de mariage par le conseil pénitentiaire, vient le solliciter. Aaron finit par accepter de le défendre et de repousser l’audience de sa propre affaire. Il envoie Marie et Darius rendre visite à Michael pour lui soutirer des informations et il finit par obtenir la preuve qu’Angelo a commis un parjure dans une autre affaire.