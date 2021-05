For life - S01 E10 - Du début à la fin

Dans trois jours, Aaron Wallace tentera sa chance d’obtenir un nouveau procès dans le tribunal où on l’a envoyé en prison il y a tant d’années. Il lui reste soixante-huit heures à tenir, une éternité. Alliances et tractations auront été de mise pendant ces trois-mille quatre cent deux jours de détention. Mais il lui a aussi fallu accepter de voir les siens vivre leurs vies et s’éloigner.