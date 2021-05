For life - S01 E12 - Ordres et contre-ordres

Suite à l’émeute à Bellmore, Allan Burke décide de mettre à pied Masry et de la remplacer par Hunt, son prédécesseur, qui ne partage pas ses idées progressistes. Aaron est à l’infirmerie et se débat pour pouvoir déposer sa requête le lendemain. Masry lui promet d’essayer de le faire transférer à Rikers, pour qu’il puisse aller au tribunal. Hunt décide de fermer le centre de désintoxication et de rouvrir les cellules d’isolement afin d’y placer tous les détenus qui ont participé à l’émeute.