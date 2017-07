Forever - Saison 01 Episode 19 - Droit dans le mur  

Au cours d’une soirée dans un bar rock, où Jo est sortie avec son nouveau compagnon Isaac, un musicien déchaîné met à jour un corps momifié, en perçant une cloison à coups de guitare. Jo et Henry apprennent qu’il s’agit d’une jeune femme, Lucy Templeton, disparue depuis trente-deux ans. Eddie, ex-chanteur punk à la mauvaise réputation et ancien compagnon de la victime, est incarcéré depuis pour son meurtre. Henry prouve que contrairement aux conclusions précédentes, la guitare d’Eddie ne peut être l’arme du crime. Avec Jo, il interroge les témoins de l’époque et tous les éléments mènent à Eddie, qui continue à clamer son innocence. Sa situation, à savoir celle d’un homme qui se demande depuis plus de trente où est passée sa compagne, touche Henry qui se demande lui aussi depuis des années ce qui a pu arriver à Abigail. N’ayant pas résolu son cas personnel, il prend à cœur de découvrir la vérité pour Eddie, convaincu de son innocence. Abe le met en garde contre le transfert qu’il est en train de faire, mais Henry ne l’écoute pas.