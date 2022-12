Forrest Gump

Cinéma - Drame | 1994

Forrest Gump (Tom Hanks), un homme ordinaire qui par son innocence et sa simplicité va incarner le symbole de toute une génération. Aux côtés de sa "Maman" (Sally Filed), de son meilleur ami Bubba (Mykelti Williamson) et de la fille de ses rêves, Jenny (Robin Wright), Forrest est aux premières loges des événements les plus mémorables de la seconde moitié du 20è siècles (Les présidences de Kennedy et Johnson, le Vietnam, le Watergate ...). Récompensé par 6 Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur (Robert Zemeckis) et du meilleur acteur (Tom Hanks), Forrest Gump demeure l'un des pus grands chefs d’œuvre cinématographiques de tous les temps.