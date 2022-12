Foudre

Séries & Fictions

Le jour de ses 18 ans, Alex croise Alice. Comme dans un rêve, le coup de foudre est réciproque. Mais le lendemain Alice disparaît. Il découvre alors que personne ne la connaît.... et qu’elle vit probablement sur une île lointaine, en Nouvelle-Calédonie. Alex prend alors la première grande décision de sa vie : partir le plus vite possible à sa recherche quoi qu’il en coûte. Il ne sait pas encore que sa rencontre avec Alice a été soigneusement organisée et qu’il va l’aimer jusqu’au bout du monde !