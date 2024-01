Frangins malgré eux

Comédie dramatique • Drame | 2008

A 39 ans, Brennan Huff (Will Ferrel) n'a toujours pas de job sérieux et vit chez sa mère, Nancy. De son côté, Dale Doback (John C. Reilly) est un éternel chômeur de 40 ans qui vit encore avec son père, Robert. tous deux sont contraints de vivre sous le même toit le jour où leurs parents se marient. Quand leurs querelles infantiles et leur incorrigible paresse menacent de faire exploser leur toute nouvelle famille, les demi-frères ennemis imaginent un plan insensé pour réconcilier leurs parents... Ils vont devoir faire équipe, et peut-être même quitter la maison...