Jeunesse

Franklin sait compter de deux en deux et lacer ses chaussures... Mais chaque jour lui permet d'apprendre quelque chose de nouveau. Franklin adore partager ses aventures en compagnie de Martin, l'ourson gourmand, Basile le malicieux lapin, Arnaud le petit escargot et tous ses amis...Il aime bien aussi s'occuper de sa petite sœur Hariette qui parfois profite un peu de son grand-frère... Et comme tous les enfants, Franklin, la jeune tortue, apprend en faisant des erreurs mais ses parents sont toujours là pour l'encourager ou le gronder !