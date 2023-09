French romance

Romance |

Terry Russel, auteure à succès de romans d’amour, est en panne d’inspiration. Elle vient de divorcer et élève seule sa fille, adolescente. Son éditrice, Leslie Everston, lui arrange un rendez-vous avec son frère Matthew, célèbre chef et propriétaire d’un restaurant très prisé, à New York. La rencontre est un fiasco. Matthew se comporte en séducteur inconstant et Terry lui fait la morale. Le courant ne passe pas. En prime, un critique impitoyable dîne le même soir dans le restaurant de Matthew et lui exprime sa déception face à sa cuisine qui a perdu son âme. Dès la publication de son article le lendemain, le restaurant de Matthew se vide et ses investisseurs le lâchent. Terry apprend par Leslie que si elle ne finit pas son prochain livre au plus vite, elle perdra son contrat d’édition.