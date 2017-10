Frequency : un webisode exclusif à découvrir ce soir sur MYTF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cela fait presqu'un mois que les téléspectateurs retrouvent chaque semaine les aventures de Raimy Sullivan, une jeune policière new yorkaise, qui parle avec son père décédé via une radio émetteur. Déterminée à sauver son père, Raimy va le prévenir des circonstances de sa mort et ainsi changer le cours du destin. Ainsi, chaque événement modifié dans le passé change également le présent. Les affaires d’infiltration de son père dans la mafia new-yorkaise et un serial killer en action depuis les années 90, vont entraîner des bouleversements en cascades. Seule, Raimy aidée par son père vivant dans un autre espace-temps peuvent résoudre cette équation sans fin.

Outre Peyton List et Riley Smith, on retrouve de nombreux acteurs déjà vus dans d’autres séries. Parmi eux, Mekhi Phifer qui jouait le Dr Gregory Pratt dans la série Urgences, mais aussi Anthony Ruivivar qui a incarné durant de nombreuses saisons Carlos Nieto dans New York 911.

Un webisode exclusif de Frequency à découvrir sur MYTF1

Pour tous les aficionados de la série, sachez que MYTF1 vous propose de visionner un épisode exclusif uniquement sur le site. Pour cela, rendez-vous à 02h45, juste après l'épisode 13 de votre série préférée pour accéder à cette exclu. Vous retrouverez vos personnages préférés pour une aventure qui s'annonce exceptionnelle...

