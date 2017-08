La nouvelle série de TF1 débarque le…

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Le mardi 12 septembre prochain, TF1 va lancer deux nouvelles séries. Après trois épisodes de Conviction, la chaîne diffusera également la série Frequency tous les mardis à partir de 23h25.

Entre enquête policière et univers fantastique, la série Frequency est inspirée du film Fréquence interdite avec Dennis Quaid et Jim Caviezel. Dans la série, c’est Peyton List (Flash, Les Frères Scott, Smallville…) qui reprend le rôle de Jim Caviezel. Elle incarne Raimy Sullivan, une jeune policière new yorkaise qui découvre qu'elle peut dialoguer via une radio émetteur avec son père décédé, un policier infiltré qui a été tué vingt ans plus tôt. Ce dernier initialement interprété par Dennis Quaid sera incarné par Riley Smith (Les Experts, True Blood…).

Déterminée à sauver son père, Raimy va le prévenir des circonstances de sa mort et ainsi changer le cours du destin. Chaque événement modifié dans le passé change également le présent. Les affaires d’infiltration de son père dans la mafia new-yorkaise et un serial killer en action depuis les années 90, vont entraîner des bouleversements en cascades. Seule, Raimy aidée par son père vivant dans un autre espace-temps peuvent résoudre cette équation sans fin.

Outre Peyton List et Riley Smith, on retrouve de nombreux acteurs déjà vus dans d’autres séries. Les fans d’Urgences pourront revoir Mekhi Phifer qui jouait le Dr Gregory Pratt. C’est également le cas d’Anthony Ruivivar qui a incarné durant de nombreuses saisons Carlos Nieto dans New York 911. Il a également fait des apparitions dans Esprits Criminels, Les Experts ou encore dans American Horror Story.

Rendez-vous donc le mardi 12 septembre à partir de 23h25 pour découvrir Frequency.