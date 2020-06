Cinq lycéens en danger

Cinq élèves du lycée Nielsen sont punis tout un samedi pour mauvais comportement. Leur établissement scolaire ne pouvant les accueillir car il est en cours de désinfection, le bus scolaire conduit par Pete (policier chargé de faire respecter l'ordre et la sécurité dans leur lycée) les dépose à la prison désaffectée de Way View où ils effectueront leurs heures de colle sous la surveillance de madame Presley, leur proviseure. L'endroit est lugubre et une légende dit que le fantôme d'une ancienne détenue hante les couloirs du pénitencier. Quelques instants après la disparition de la proviseure qui semble avoir été sauvagement assassinée, Jessica, Lexie, Taylor, Kevin et Barret errent dans le dédale de la prison à la recherche d'une issue. Alors que certaines portes se verrouillent et d'autres s'ouvrent automatiquement à leur approche, ils prennent conscience que certains d'entre eux ont été piégés et qu'ils sont traqués par un tueur fou sans visage. Les adolescents disparaissent un à un et Lexie finit par se retrouver seule face à Pete. Le policier lui révèle qu'il a tout organisé pour venger sa fille Jenny qui s'est suicidée à cause du harcèlement que ses camarades de lycée lui faisait subir. Lexie lui rétorque que Jenny était sa meilleure et qu'elle s'est ouvert les veines parce qu'elle ne supportait plus la maltraitance de son propre père. Ivre de rage, Pete tente d'étrangler Lexie qui est sauvée in extremis par la proviseure. Madame Presley et la jeune fille sortent enfin de la prison pendant que les quatre autres adlolescents sont transportés aux urgences.