Coupable d'infidélité

Randy Williams, auteur à succès, est soupçonné du meurtre de sa femme, Isabel. Au cours d’une séance de dédicace de son dernier roman, il rencontre la troublante Michelle qui va l’attirer dans un piège. Aux yeux des lieutenants Cassar et Woods, tous les indices sont contre lui. Mais Lola, alias Michelle, elle-même victime de ses commanditaires, rallie la cause de Randy. Ils tombent amoureux, et vont tout mettre en œuvre pour démasquer le vrai coupable. Plusieurs témoins gênants trouveront la mort au cours de leurs investigations.