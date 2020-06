Face à ma soeur jumelle

Janna, la jumelle responsable, et Callie, la jumelle sauvage, montent dans un accident de voiture. Callie s'éloigne du crash mais Janna tombe dans le coma. Callie commence soudainement à vivre comme Janna afin d'échapper à la police pour une accusation de drogue. Fille de Janna, Fiona soupçonne que sa mère est la victime du coma et non la tante Callie.