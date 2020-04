La veuve noire

Cassidy Miller est accusée du meurtre de son mari, Luke, qu’elle aurait tué par jalousie selon le témoignage de Jasmine Holt, sa prétendue maitresse. Luke Miller était l’ancien patron d’une maison de courtage, précédemment jugé pour détournement de fonds puis libéré en appel. Lors du procès, la défense s’appuie sur la thèse du suicide et à l’issue des délibérations, le jury reconnait Cassidy non coupable. Mais Nora Grant, une journaliste de télévision, ambitieuse et peu scrupuleuse va s’acharner sur le sort de Cassidy et se lancer dans une véritable chasse aux sorcières. Au fil des émissions, Lucy, la fille de Cassidy, âgée de seize ans, finit par être convaincue de la culpabilité de sa mère d’autant plus qu’elle ne croit pas au suicide de son père. Elle se confie à son oncle, Scott, le frère de Luke, qui prend aussitôt la défense de sa belle-sœur. Victime de menaces anonymes, traquée par la presse et la police qui la soupçonne du meurtre de Jasmine Holt, Cassidy continue de plus belle son enquête pour retrouver l’assassin de son mari car elle non plus ne croit pas à la thèse du suicide. Son acharnement finira par payer. En effet, ayant enfin réuni toutes les pièces du puzzle, elle découvre que le tueur n’est autre que Scott. Celui qui semblait vouloir la protéger depuis sa sortie de prison est le véritable coupable. Il a tué son frère Luke parce qu’il refusait de lui donner de l’argent pour payer ses dettes et parce que Luke avait découvert qu’il avait volé des millions de dollars à ses investisseurs. Scott avait l’intention de s’emparer de l’argent de l’assurance-vie qui revenait à Cassidy et à Lucy. C’est aussi Scott qui a tué Jasmine Holt car il craignait qu’elle avoue avoir fait un faux témoignage pour lui.