Le prix de la tentation

Angela, gestionnaire de patrimoine, voit débarquer dans son bureau le premier amour de sa vie, Kyle Miller, qu'elle avait quitté quinze ans plus tôt après une relation très forte. Bien qu'elle soit en couple avec Michael, un jeune avocat parti défendre ses clients dans un autre état, Angela cède aux avances de Kyle et passe une nuit avec lui. Elle le regrette aussitôt car elle sent qu'il est devenu possessif et instable. Pensant avoir trouvé un terrain d'entente avec lui pour qu'ils restent de simples amis, Angela va vite comprendre son erreur : Kyle la harcèle et s'immisce dans sa vie de couple. Il finit par envoyer à Michael la vidéo de leurs ébats, filmés à l'insu d'Angela, et la fait renvoyer de son poste de gestionnaire. Poussée à bout, elle décide fouiller dans le passé de Kyle pour tenter de trouver quelque chose contre lui. Elle découvre alors qu'il a sans doute joué un rôle dans le prétendu suicide de ses parents...