Le tueur du campus

A l’âge de six ans, Suzanne Hollander a vu sa mère tuer son père. Vingt-cinq ans plus tard, elle est professeur de psychologie et vit dans la hantise de devenir une criminelle comme sa mère. Alors qu’elle donne un cours à l’université, une série de coups de feu éclate sur le campus, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés. L’auteur de la fusillade est l’un de ses anciens étudiants avec lequel elle a eu de nombreux entretiens lorsqu’elle faisait sa thèse sur l’évaluation de l’empathie. Le jeune homme, prénommé Connor est un dangereux psychopathe qui ne cesse de la traquer pour lui déclarer son amour.