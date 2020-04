L'enfant du lac

Mitchell Harris, un garçon de 6 ans, disparaît alors qu’il passe la journée au bord du lac avec sa famille Depuis, sa mère ne vit que pour le retrouver, ce qui a brisé son couple et l’a éloignée de Summer, la sœur jumelle de Mitchell, et de Jonathan, son plus jeune fils. Onze ans après l’enlèvement, quand son fils rentre enfin à la maison après avoir vu une affiche dans la rue, Laura Harris pense que son rêve s’est réalisé. Mais le rêve tourne vite au cauchemar. Le jeune homme est profondément perturbé et n’est pas sûr d’être Mitchell. Il parvient à fausser les résultats du test de paternité, de crainte d’être rejeté par sa mère. Déçu que ses parents soient divorcés, il tente de les manipuler et d’éloigner son père de sa fiancée, qui doute de son identité. Quand celle-ci s’aperçoit qu’il persécute Jonathan, Mitchell panique, enlève son petit frère et l’emmène au bord du lac.