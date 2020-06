L'enfer au paradis des milliardaires

Tamara 30 ans, n'a pas vu son père depuis 20 ans. Elle apprend qu'il est mort en prison et lui a laissé plus de huit millions de dollars en héritage. Elle décide d'emmener Dena et Sherry, ses meilleures amies, dix jours à Hawaï, tous frais payés. Le soir de leur arrivé, elles font la connaissance d'un Italien, Dario Pizzini qui vit sur son yacht et va séduire Tamara. Les deux vont devenir amants. Les vacances de rêve tournent au cauchemar quand Dena est retrouvée à moitié morte sur la plage. Elle a été agressée. Dena et Tamara repartent en Californie et raccompagnent Dena qui est dans le coma. Tamara, très éprise de Dario part le rejoindre à HawaÏ. Retrouvailles, suivies de la disparition Dario. Une tornade aurait balayé la zone surlaquelle il navigait mais fait troublant pour Tamara, son compte en banque est vide. Elle retourne à San Francisco où Dena est sortie de son coma et révèle que Dario Pezzini est Brésilien et s'appelle Frederico Candido. C'est un escroc professionnel qui sort de prison et a partagé la cellule du père de Tamara. A cette occasion, il a eu connaissance de la fortune dont elle allait hériter, a tué son père et séduit Tamara pour la dépouiller. Dena et Tamara vont le débusquer et le contraindre par la force à rembourser toutes ses victimes. Dena devra le tuer pour sauver Tamara. Les trois filles repartent ensemble à HawaÏ pour terminer un séjour qui avait très, très mal commencé.