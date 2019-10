Ne vous promenez pas dans les bois...

Originaire de l'Ohio, la famille Carstairs vient passer des vacances au Pays de Galles. Elle loue la maison de madame Aylwood, une femme étrange qui a perdu sa fille vingt ans plus tôt. Le village de Northrop, où elle s’installe, a été épargné par la peste, plusieurs siècles auparavant, comme si l’épidémie avait contourné la localité. Mais depuis la disparition de la fillette, les habitants, tout comme les animaux, ont déserté la forêt avoisinante. La rumeur veut qu’un sort a été jeté et on soupçonne même madame Aylwood d’en être l’auteure.