Ne vous promenez pas dans les bois...

La famille Carstairs est venue de l’Ohio passer des vacances au Pays de Galles. Ils louent bientôt la maison de Madame Aylwood, une femme étrange qui a perdu sa fille 20 ans plus tôt. Le village de Northrop où ils s’installent a été épargné par la Peste plusieurs siècles auparavant, comme si l’épidémie avait contourné la localité. Mais depuis la disparition de la fillette, les habitants, tout comme les animaux, ont déserté la forêt avoisinante. On dit qu’un sort a été jeté et on soupçonne même Madame Aylwood d’en être l’auteur. Des miroirs qui se brisent sans raison, une fillette, Ellie Carstairs, qui prononce des mots étranges et semble attirée comme une somnambule par la forêt. Sa sœur aînée, Jane, va tenter de mettre fin à ce qui la menace avec l’aide d’un jeune homme du coin. Mais que s’est-il passé, il y a des siècles et en quoi la disparition de Karen Aylwood, lors du festival célébrant le « Miracle » de Northrop, est-elle liée à cet évènement très ancien ?