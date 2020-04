Quand le piège se referme...

Après le suicide de sa fiancée, Skye, un écrivain en difficulté, accepte de parrainer une jeune femme, Holly, qui écrit un roman. Skye réalise que le roman est de qualité et décide de l'envoyer à son éditeur comme si elle l'avait écrit.....Skye arnaque Holly en lui volant son travail, ignorant que Holly en sait beaucoup plus sur elle et a un plan sournois.