Rencontre et meurtre si affinité

Peter, avocat célibataire vit seul à Los Angeles avec sa fille. Il a perdu sa femme il y a plusieurs années des suites d'un cancer. Sa fille Julie va bientôt quitter la maison pour aller faire ses études dans le Maine et elle aimerait bien voir son père refaire sa vie avec quelqu'un. Raison pour laquelle elle l'inscrit sur un site de rencontres à son insu afin que Peter essaie au moins une fois de sortir avec une femme. Alexis, trente ans, réagit immédiatement et devant tant de points communs entre son père et elle, Julie organise un rendez-vous au restaurant entre eux deux en mettant encore une fois son père devant le fait accompli. Entre Peter et Lexi, surnom de la jeune femme, tout va très vite, tellement vite que Julie tombe sur elle le lendemain matin chez elle, dans la chemise de son père. Ce qui ne devait être qu'un simple rendez-vous va se terminer en liaison très dangereuse puisque Lexi, qui ne tarde pas à exercer son emprise sur Peter, s'intéresse à lui depuis très longtemps...