The Fixer : Catastrophes programmées (Partie 1)

Ellen Molaro, du Bureau d’enquêtes sur les accidents est chargée d’établir les causes d’une catastrophe écologique provoquée par la collision d’un cargo avec une plate-forme pétrolière. Alors qu’elle découvre que toutes les données de la boîte noire du cargo ont été effacées, elle est contactée par un certain Carter, qui affirme que cette collision n’était en rien accidentelle et que d’autres catastrophes ont été provoquées intentionnellement par une organisation sécrète dont le seul but est de profiter des spéculations boursières. Après un accident de train suspect, Ellen accepte de mener une enquête officieuse avec Carter. Ils se retrouvent bientôt traqués par Grant, le responsable de ces catastrophes.