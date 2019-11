The Fixer : Catastrophes programmées (Partie 2)

Poursuivie par Grant et ses hommes, et recherchée par la police, Ellen Molaro contacte son supérieur pour se rendre au FBI. Mais elle échappe de justesse à un piège grâce à Carter qui parvient à neutraliser l’homme de Grant venu pour la tuer. Carter est alors convaincu que son patron travaille pour Grant. Grâce aux papiers trouvés sur le tueur, ils comprennent que Grant prépare une nouvelle opération meurtrière. Tandis que Carter tente de décrypter un code trouvé sur le tueur, Ellen Molaro retrouve son assistante Chloé sans se douter qu’elle va la livrer à Grant. Carter réussit une nouvelle fois à la sauver et comprend finalement que Grant veut faire exploser un complexe gazier. Une course contre la montre s’engage alors pour déjouer son plan