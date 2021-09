Une jeune mère en détresse

Molly et Brad, jeune couple très amoureux, vont bientôt avoir une petite fille, ce qui les remplit de joie. Mais après son accouchement, Molly est épuisée et déprimée. Le rôle de mère lui paraît difficile, elle se sent maladroite et inutile. De plus, son ancien travail lui manque et elle ressent de la jalousie à l’égard de sa meilleure amie qui semble avoir pris sa place. Inquiet pour son épouse, Brad lui conseille d’aller consulter un site internet qui pourrait l’aider. Le conseil s’avère payant puisque la jeune femme va rapidement se faire une amie, Beth, jeune maman dynamique et très serviable. Les deux femmes sont bientôt inséparables. Molly trouve un formidable soutien auprès de cette maman qui vit les mêmes expériences qu’elle. Mais la gentillesse de Beth n’est qu’une façade, elle a en fait un objectif très clair : kidnapper la fille de Brad et Molly…