Voleuse d'enfant

Annie, mère de famille au foyer, hésite réellement à retourner au travail jusqu'au jour où elle fait la connaissance d'Amber, la nanny idéale pour Jenny, sa fille âgée de 3 ans. Mais lorsqu'elle voit son enfant s'attacher de plus en plus à Amber, Annie se sent rejetée et en souffre beaucoup. Un jour, Jenny disparaît soudainement. Annie se lance immédiatement à sa recherche et découvre l'obscur passé de celle en qui elle faisait confiance pour garder Jenny...