Fugueuse - Episode 2

Léa a quitté Mehdi, qui lui reprochait de fréquenter Nico et Micka. Lors d’une soirée, elle rencontre Yohan Sorel, le directeur artistique du futur label de rap de Nico et Micka. Yohan tombe sous le charme de Léa. Micka lui propose un deal : si Léa lui plaît, pas de problème, «il l’aura». Faire plaisir à Yohan, c’est s’assurer de signer leur album. Léa commence à mentir et fait croire à ses parents qu’elle a trouvé un boulot de baby-sitter pour pouvoir passer plus de temps avec Nico. Le mensonge tient la route. Encouragée par Nico, Léa accepte d’accompagner Yohan à une soirée et de lui servir d’escort. La soirée se passe bien, Léa se sent valorisée et traitée en adulte. Quelques jours plus tard, Léa et ses amies se rendent en boîte de nuit avec Nico et Micka pour l’anniversaire de Camille. Micka drogue Léa à son insu et la viole dans les toilettes… Il filme la scène.