Fugueuse - Episode 4

Léa se rend chez son premier client. La soirée tourne mal et le type la frappe. Elle rentre chez elle en sang. Ses parents s’affolent, ils pensent que c’est Nico qui l’a frappé. Léa accepte de porter plainte. Mais paniquée dans l’entrée du commissariat, elle s’enfuit. Elle se réfugie chezNico et lui avoue qu’elle a couché avec Micka. Totalement sous emprise et en proie à la culpabilité, elle lui propose de se prostituer pour lui. Les amis de Léa préviennent ses parents qu’elle fait de l’escorting et leur montrent la vidéo avec Micka. Effondrés, les parents préviennent la brigade des mineurs où le lieutenant Azem leur assure qu’ils vont tout faire pour retrouver Léa. Bouleversé, Stéphane enregistre un message vidéo où il lui demande de revenir et lui dit «je t’aime». Mais de son côté, Léa commence à se prostituer tous les jours… Dans leur loft, ils organisent une fête pour célébrer la signature de leur album avec Yohan. Micka prévient Nico que la police les recherche. Camille se sent mal et s’évanouit. Prise de panique, Léa veut appeler les pompiers, mais Nico refuse. Léa s’enferme dans la salle de bains pour appeler ses parents au secours. Nico défonce la porte et la jette contre le mur. Léa, le visage en sang, perd connaissance.