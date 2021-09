Fugueuse - Les premières minutes de la saison

Une chambre glauque. Léa, 16 ans, y est retenue prisonnière. Dans la chambre voisine, une autre jeune fille, compagne de misère… Comment Léa est-elle arrivée là ?Quatre mois plus tôt. Passionnée de danse, Léa ambitionne d’intégrer le Conservatoire de danse de Paris. Récemment, elle s’est liée d’amitié avec Chris, une danseuse, vixen dans les clips de rap. Ses parents sont attentionnés et aimants, mais l’adolescente commence à vouloir s’affranchir de l’autorité parentale et ça coince quand ils lui refusent un week-end à Amsterdam avec ses meilleures amies Camille, Marie, et Medhi, son petit ami.Désabusée, elle accepte l’invitation de Chris à venir à un show de rap en boîte de nuit et fugue. Elle rencontre les chanteurs du groupe Kil, Nico et Micka, et tombe sous le charme. Elle passe la nuit avec eux. Le lendemain, les parents, morts d’inquiétude, la cherchent et finissent par prévenir la police. Quand Léa rentre, son père lui confisque son portable et la prive de sorties.La confiance, ça se mérite. Dans la soirée, Nico la contacte sur son ordinateur et Léa accepte son invitation sur Facebook…